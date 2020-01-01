أول مسؤول يمني يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

جهينة نيوز

أعلن القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا محمد معوضة اليوم السبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه يرقد بأحد مستشفيات مدريد منذ خمسة أيام.

ونشر معوضة مقطعاً مصورا على صفحته في فيسبوك، من الحجر الصحي بأحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكداً إصابته بالمرض.

وأشار إلى أنه أصيب رغم اتباعه الإجراءات الوقائية، مؤكدا استقرار حالته الصحية وتحسنها، بعدما وصل الفيروس إلى رئته.

وتابع الدبلوماسي اليمني موضحا أنه بدأ قبل أربعة أيام من تأكيد إصابته يشعر بأعراض الفيروس، فقرر عزل نفسه ذاتيا داخل المنزل، عن عائلته، لكن مع تفاقم الأعراض توجه للمستشفى، وبعد إجراء الفحوص تبينت إصابته، و"قررت الجهات الصحية الإبقاء عليه في الحجر داخل المستشفى".