شرطة الإمارات تبعث برسائل لملاك سيارات "مرسيدس" و "بي إم دبليو"!

جهينة نيوز

تلقى ملاك سيارات مرسيدس وبي إم دبليو في دبي بالإمارات العربية المتحدة رسائل نصية من الشرطة تهدف لخدمة أفراد المجتمع.

وذكر موقع الإمارات نيوز أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت خدمة الرسائل النصية التوعوية والتنبيهية لسيارات "بي إم دبليو" ومرسيدس، حيث ظهرت الرسائل على شاشات تلك السيارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق “عبدالله خليفة المري” القائد العام لشرطة دبي.

وأشاد العقيد “تركي عبدالرحمن بن فارس” مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، بتعاون شركتي "بي إم دبليو" ومرسيدس وحرصهما على تبني هذه الخدمة لما لها من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع، من خلال دعمها لحملة "خلك في البيت".

وأوضح العقيد “بن فارس” أن الخدمة يتم تنفيذها عبر إرسال رسائل نصية توعوية وأخرى تنبيهية باللغة الإنجليزية إلى السيارة من مركز القيادة والسيطرة، تظهر بصورة مباشرة على شاشات السيارات الخاصة من نوع بي إم دبليو والمرسيدس، وذلك لمطابقتهما للمواصفات الفنية في إدارة مركز القيادة والسيطرة.

وبحسب أحدث إحصائية، لليوم السبت، فقد بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الإمارات 1264 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 9 حالات.