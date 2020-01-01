11 طائرة عسكرية روسية تصل إلى صربيا لمكافحة كورونا

جهينة نيوز

ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن جميع الطائرات العسكرية الروسية الإحدى عشرة وصلت إلى صربيا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في التقرير: "وصلت الطائرة الحادية عشرة من طراز إيل-76 التابعة لقوات الفضاء الروسية إلى مطار باتاييتسا (جمهورية صربيا) الواقع على بعد 20 كيلومترا شمال غربي مدينة بلغراد."

وتم تسليم معدات للتشخيص الوبائي ومعدات التطهير والمتخصصين العسكريين إلى المطار العسكري "باتاينيتسا".

وفي وقت سابق، أفادت الدفاع الروسية أنه يخطط لتنفيذ 11 رحلة.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في صربيا، توفي 31 شخصًا بسبب فيروس كورونا في البلاد، وبلغ إجمالي عدد المرضى 1171 مريضًا.

سبوتنيك