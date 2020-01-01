الرزاز: وضع الأردن جيد جداً مقارنة ببقية الدول

جهينة نيوز

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن ما يشهده العالم من جرّاء وباء كورونا خطير جداً، معرباً عن قناعته بأن المملكة ستتجاوز هذه الأزمة.

وقال الرزاز: الحظر للتحضير لما هو أسوأ لا قدر الله، وأرقام الإصابات هي المؤشرات، مضيفاً: على المجتمع الأردني أن يكون على جهوزية عالية لمواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن وباء كورونا ليس سباق 100 متر، بل علينا أن نعد أنفسنا لسباق المسافات الطويلة.

وذكر الرزاز أن الأردن ليس بمعزل عن سائر العالم، مؤكداً أنّ وضع البلاد جيد جداً مقارنة مع بقية الدول، ومعبراً عن قناعته بأن المملكة ستتجاوز هذه المرحلة العصيبة، لكن ذلك يتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية ومنع الانتشار.

وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك في الوقت الحالي 10 فرق وزارية موزعة على المجالات كلها للتعامل مع مختلف جوانب الأزمة، مؤكداً أنّ الحكومة بدأت بالتركيز على حماية الاقتصاد الوطني.

وتابع الرزاز: ليس لدى أحد في العالم خارطة طريق، لكننا تعهدنا بالمصارحة والشفافية مع المواطن، وسنتجاوب بسرعة ونحاول استباق المخاطر، مضيفاً أنّ هدف الحكومة هو استمرار عمل القطاع الخاص ولو بالحد الأدنى، وأن تبقى العمالة ولا تسرح من وظائفها.