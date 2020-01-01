تعليق الدوري الإيطالي حتى إشعار آخر

جهينة نيوز

أسفر الاجتماع الذي أقيم، أمس الجمعة، بين رابطة أندية الدوري الإيطالي ونقابة اللاعبين الإيطاليين، عن تأجيل الدوري رسمياً لأجل غير مسمى، على أن يعود النشاط بعد صدور تعليمات من مسؤولي الصحة.

وتراجع الاتحاد الإيطالي عن اقتراحه السابق باستكمال الموسم في نهاية أيار المقبل، مؤكداً أن المسابقة لن تعود لاستكمال مبارياته، إلا عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.

وناقشت رابطة أندية الدوري الإيطالي ونقابة اللاعبين الإيطاليين مواضيع أخرى، من بينها تخفيض رواتب اللاعبين، لكنه لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص هذا الأمر.

وسبق لرابطة أندية الدوري الإنجليزي تأجيل بطولة "البريميرليغ" لأجل غير مسمى، في ظل تفشي فيروس كورونا وعدم وضوح ما إذا كانت حالات الإصابة ستتناقص في المستقبل القريب، وتتحسن الظروف الصحية في البلاد.