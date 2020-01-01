"اللوفر" يتصدر التصنيف العالمي لأكثر المتاحف شعبية

السبت, 4 نيسان 2020 الساعة 12:39 | ثقافة وفن, ثقافة

 

جهينة نيوز

تصدر متحف "اللوفر" الفرنسي التصنيف العالمي لأكثر المتاحف الـ100 شعبية، حيث ارتاده في عام 2019، 9.6 مليون شخص.

أما متحف الصين الوطني الذي احتل المرتبة الثانية في التصنيف فارتاده 7.39 مليون شخص.

ويحتل متحف الأرميتاج المرتبة الثامنة في التصنيف (4.47 مليون شخص) ولم تتغير مكانته في التصنيف مقارنة بعام 2018.

أما متاحف الكرملين فتأتي في المرتبة الـ17 (نحو3.1 مليون شخص) وبعدها متحف تريتياكوف (2.84 مليون) في المرتبة الـ20 والمتحف الروسي الحكومي في بطرسبورغ (2.39 مليون) في المرتبة الـ25 ومتحف بوشكين للفنون الجميلة (1.48 مليون) في المرتبة الـ 46 ومتحف "الكراج" (828.5 ألف شخص) في المرتبة الـ96.

وتقدم كلّها في التصنيف العالمي لأكثر المتاحف الـ100 شعبية


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