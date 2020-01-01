قبول إيداعات القطاع العام في فروع "التجاري" المناوبة

جهينة نيوز

كلفت إدارة المصرف التجاري السوري عدداً من الفروع المناوبة بقبول الإيداعات النقدية في حسابات القطاع العام بدءاً من اليوم السبت الساعة التاسعة صباحاً بينما يعود لمديري هذه الفروع تحديد موعد إغلاق الفرع حسب إقامة الموظفين بما يكفل تسهيل عودتهم إلى بيوتهم على أن تغلق الصناديق في الساعة الـ 11 صباحاً ليتم الجرد أصولاً.

وأشار التجاري السوري في بيان نشرته سانا إلى أن الفروع المناوبة في دمشق هي 2 و5 و6 و8 و9 و11 و13 و17 وفرع دار البعث بالمزة ومكتب التجاري في وزارة الخارجية والمغتربين وفرعا الروضة والحجاز وفي حمص الفرع 2 وحماة الفرع 1 وحلب الفرعان 6 و 7 وطرطوس فرع 1 وفرعا صافيتا وبانياس وفي اللاذقية فرع جبلة وفرعا 1 و 4 وفي السويداء فرعا السويداء وشهبا.

وأوضح التجاري السوري أن التعديل في توقيت إغلاق الصناديق بالفروع يأتي تنفيذاً لتعميم وزارة الداخلية بحظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع إعتباراً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وفي تصريح لـ سانا أكد المدير العام للمصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف أنه تم توجيه مديري الفروع لضرورة مراعاة ظروف العاملين القاطنين في الأرياف في تحديد موعد إغلاق الفرع يوم السبت بحيث يتمكن الموظفون من العودة إلى منازلهم قبل موعد حظر التجوال وإن أمكن إعفاء القاطنين في الريف من العمل يوم السبت.