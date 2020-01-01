تنكيس العلم الوطني في بكين حداداً على ضحايا "كورونا"

جهينة نيوز

نكست الصين، اليوم، العلم الوطني في ميدان تيان آن من بالعاصمة بكين، حداداً على الذين قضوا في المعركة ضد وباء فيروس كورونا المستجد وأرواح ضحايا المرض.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين آخرين شاركوا في مراسم الحداد الوطني حيث قدموا تحية صامتة أمام العلم كما وقف أفراد من عامة الشعب في أنحاء الصين دقائق حداد ودوت صفارات الإنذار وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها.

وتمّ تنكيس العلم الوطني في كل أنحاء البلاد وفي كل السفارات والقنصليات الصينية في الخارج كما تم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في جميع أرجاء البلاد.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن 81639 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني فيما توفي 3326 شخصاً بسبب المرض حتى يوم أمس وفقاً لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية اليوم.