رئيس مشفى "سلمية الوطني": لا صحة لوجود وفيات وإصابات بكورنا في المشفى

جهينة نيوز

نفى رئيس مشفى اللواء الشهيد قيس حبيب الوطني في سلمية بحماة الدكتور ناصح عيسي ما تتداوله بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المحلية والخارجية عن وفيات أو إصابات بفيروس كورونا في مشفى سلمية الوطني.

وأوضح عيسي لـ”الوطن” أنه كإجراء احترازي تم إنشاء قسم عزل في الطابق الأخير من المشفى، وأصبح خاصاً للأمراض التنفسية فقط، مضيفا: “نستقبل في هذا القسم كل المرضى المشتبه بهم وفق معايير الاشتباه في وزارة الصحة، وحالياً لدينا 4 حالات تنفسية مشتبه بها تم أخذ مسحات وأرسلت للوزارة، ونحن بانتظار نتائجها”.

وأوضح عيسي أنه ليس كل شخص لديه أعراض تنفسية يدخل هذا القسم يعني أنه مصاب بكورونا، كونه لا يمكن تشخيص الاصابة بكورونا وتأكيدها إلا بعد صدور نتائج تحليل pcr للمريض المرسل للوزارة، وأن ما تتناقله الألسن وبعض الصفحات لا يمت للاعتبارات العلمية والدقه الطبية بصلة.

ولم ينفِ عيسي وقوع حالتي وفاة بالمشفى، لكنه أوضح أن إحداهما كان رجلاً يعاني من ذات رئة، والثانية مسن يعاني من الضغط والسكري واضطرابات قلبية ويشكو معها من أعراض تنفسية وكان قد تم قبوله في هذا القسم بناءً على اختلاطات مرضه، وتابع من باب الحيطة والحذر أخذنا له مسحة وأرسلت إلى التحليل.

وأكد عيسى أنه وحتى الآن على مستوى مدينة سلمية لم تسجل أي نتيجة إيجابية، ونحن بانتظار نتائج المسحات التي أرسلت للوزارة لتحليلها والتي يتطلب ظهورها عدة أيام.

من جهته أكد رئيس المنطقة الصحية في سلمية، الدكتور رامي رزوق، أنه لا يوجد أي حالات وفاة أو إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، منوهاً بإرسال مسحات لأربعة مرضى إلى الوزارة لم تصدر نتائج تحليلها بعد.

وأهاب رزوق بنشطاء المواقع الإلكترونية والصفحات الزرقاء، عدم التسرع ونشر الأخبار العشوائية من دون التثبت من حقيقتها، وخاصة فيما يتعلق بموضوع فيروس كورونا.