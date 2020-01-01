بـ ٨٧٥ مليون دولار.. تنفيذ مشروعي نهر الأولي وبسري

جهينة نيوز

برغم معارضه بعض القوي السياسية والأهالي، أكد وزير الطاقة اللبنانية ريمون غجر إكمال مشروع سد بسري وقال: إيقاف بسري بعد دفع الاستملاكات التي تصل لـ155 مليون دولار هو هدر للمال.

ولفت غجر في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، إلى قرار مجلس الوزراء القاضي باستمرار أعمال سد بسري وإلى أن مشروعي سد نهر الأولي وبسري ينفذان بموجب قرضين من البنك الدولي تمّت المصادقة عليهما حسب الأصول من قبل الحكومات السابقة وأصبحا قوانين قروض صادرة عن المجلس النيابي، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين ٨٧٥ مليون دولار.

وأشار غجر إلى أنّ المرحلة الأولى أي مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت الكبرى تجاوزت نسبة تنفيذها الـ٦٠٪ وكل البنى التحتية قد صممت لتستوعب المياه الوافدة من الأولي بالإضافة إلى المياه التي ستأتي من بسري، لافتاً الى أنّ إيقاف بسري بعد أن تمّ تلزيمه وإعطاء أمر المباشرة ودفع الاستملاكات التي تصل إلى ١٥٥ مليون دولار سيعدّ هدراً للمال العام ولاسيّما أنه متأتٍ عن قرض، كما ويرتب مطالبات كبيرة بالتعويض من قبل المتعهد والاستشاري.

وشدد على أن مشروع بسري ليس وليد اللحظة وأن السبب الرئيس لإنشائه هو النقص في تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه ولاسيّما خلال فترة الجفاف، ما ينعكس نقصاً كبيراً في معدلات التغذية يصل إلى متوسط 3 ساعات يومياً في معظم المناطق خلال فترة الصيف ويمكن أن يصل هذا النقص الى 200 مليون متر مكعب سنوياً.