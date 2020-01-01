أمريكا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا في يوم واحد

جهينة نيوز

أحصت الولايات المتحدة بين مساء الخميس ومساء الجمعة الماضيين 1480 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا في أسوأ حصيلة يومية تسجل في العالم.

ووفقا لاحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" فقد تم تسجيل 1480 حالة وفاة بين الساعة 20:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس، والساعة نفسها من مساء أمس الجمعة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي كورونا في الولايات المتحدة إلى 7406 أشخاص.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" تجاوز عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة الـ 270 ألف مصاب.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وقال ترامب إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوفرة للعاملين في مجال الصحة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقع أن يودي فيروس كورونا "كوفيد-19" بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.