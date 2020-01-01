الجو صحو والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 2إلى 4 درجات

جهينة نيوز

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المنطقة الشرقية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول بدءاً من ساعات المساء إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المرتفعات الغربية ليلاً والبحر خفيف ارتفاع الموج يتحول ليلاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات في معظم المناطق ويكون الجو ربيعياً دافئاً وسديمياً ولاسيما في الأجزاء الشرقية والبادية والجنوبية وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر ليلاً فوق الأجزاء الغربية من البلاد نتيجة لتقدم منخفض جوي ضعيف من الغرب والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة مع هبات نشطة ولاسيّما على المرتفعات الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام..

السبت الأحد الإثنين

دمشق 22-13 26-12 23-9

القنيطرة 21-12 25-10 18-7

درعا 25-14 29-13 24-11

السويداء 21-12 26-10 19-8

حمص 22-14 27-12 21-10

حماة 24-15 29-13 23-11

الحسكة 20-9 24-13 25-11

اللاذقية 22-16 25-14 20-13

طرطوس 23-18 27-15 21-13

حلب 20-12 23-11 22-10

ادلب 21-12 24-11 21-10

دير الزور 26-12 28-17 29-14

الرقة 23-10 25-15 26-12