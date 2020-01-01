أبراج السبت 4 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 4-4: يدفع الآخرين للنجاح وبالتالي يشعر بالفخر ويدعم الموازين والوسائل في تحقيق المشاريع ويعتقد أن القانون لايطبق عليه، وعندما يكون الآخرون تحت حمايته يشعر بوجوده ويضحي بنفسه لحماية من يحب ويترأس كلامه البديهية والعفوية عندما يكون مع شخص يثق به ويحبه.

هذا العام مشاريع وأعمال تتطور بهدوء وفترة بحث وتأمل تؤدي إلى فتور العلاقة.. وظائف للبعض والبعض الآخر عدم الوصول إلى قرار.. تابع مشاريع التي بدأت بها.. حظاً سعيداً.

الحمل:

يوم جيد ومميز وحضور مهني قوي ويقترب الأحبة منك وتصلك أخبار مهمة ولقاءات ومشاريع واهتمام بالأولدج وتحريك أمور تخدم مصالحك وتوقع على عقد وجو ومناخ عاطفي فيه بعض الاحتكاك وقد يتداخل المال مع الحب هذه الفترة لأن الحظ لك.

الثور:

أجواءك لاتخلو من فوضى وعدم انتظام في العائلة لذلك كن حكيماً ومرناً .. ردات فعلك ستكون ضدك اليوم وجرّب الابتعاد عن المشكلات وكن جدياً بالتعامل مع العائلة ويفضل أن تجلس في المنزل والتفكير بمستقبلك.. يوم يسوده الغموض وحافظ على توازنك.. ربما تضطر لتقديم شيء وينسحب أحد الحلفاء .. ربما يوم فيه انتظار بلا جدوى أيضاً.

الجوزاء:

ملك أنت اليوم.. موعد استثنئاي وتختفي بعض المشكلات تهتم بشأن فيه عقد وتوقع عليه.. المناخ العاطفي فيه احتكاك وصراع لذلك جب أن تكون حذراً ولاسيما الزهرة في برجك لذلك يجب أن تكون منتبهاً وتفهم التفاصيل وربما هناك مشكلات تؤثر عليك وزيارات مسائية.. انتبه على الطرقات هناك شؤون تجعلك متذمراً وتحتاج منك ليونةً ورقةً وانتفاض على معاكسة معينة بسبب الحركة.. يجب أن تكون متمكناً من هذا النهار لذلك تحضر له وكن بمزاج جيد.

السرطان:

نهار إيجابي وتستطيع التفوق على كل المشكلات وتسعى لتسديد بعض الديون وتنقب عن أرزاق قديمة أنت بحاجة لها ورمبا تطلب مساعدة من أصدقاء أو قرض أو جمعية.. الحل لديك اليوم ومحاور ناجح ويحالفك الحظ وتسجل انتصاراً ما.

الأسد:

تتصالح مع الدنيا والغيمة السوداء مرّت في حياتك العاطفية وتتحسن الأمور وتعيد النظر ببعض الارتباطات وتشعر أن هناك حساسيات صغيرة وتتحسن الأمور وهناك لقاء اجتماعي وتصغي إلى كلام جميل من الناس وتسمع نصائح وتهتم بالمحيط المهني وتشعر بالراحة معه.

العذراء:

أنت بحاجة للتحصين.. ابتعد عن الأجواء الحزينة كي لا تضيع حلاوة النهار وانتبه لموضوع الغذاء واليوم فيه تأجيل في المجال المهني ربما هناك تسوية لبعض الأصدقاء وتعطي رأيك في قضية ما ربما هناك عصبية أو غضب.. الأعداء يتربصون بك.

الميزان:

تزداد حركتها ويكثر الضجيج اليوم وجميل على صعيد الأحبة والاصدقاء يوم كريم لإنجاز ودعوات وأعمال فهيا تصميم على أي هدف وربما هناك مصالحة ونجاح على المستوى الأدبي والمعاملات.. تتحرر من بعض القيود وتتسم بالرومانسية واللقاءات الحميمة وتلعب دور الوسيط ويبدو أن هناك ميراث تتحدث به.. تجتمع بالأصدقاء ويؤمنون لك الراحة النفسية.

العقرب:

تركز على عملك وتجد دعماً قوياً من الحلفاء أو المسؤولين وتندهش ببعض التصرفات الإيجابية بشرط أن تتخلى عن التححديات وكن حذراً مع الغرباء ولاتعطي ثقة متسرعة هناك نجاح ولكن قضايا قانونية تشغل بلك.. مشغول ومتعب وربما متكاسل لذلك ساير الأوضاع وحاول تفهم مايجري بهدوء .. يوم يخف فيه الوهج العاطفي يمكن هناك انقطاع أو تغيير بحياتك المنزلية أو العائلية.

القوس:

تنقل طارئ لكن جيد ومفيد وتراجع أوراق ويوم ناجح على كل الصد وتتعرف على أحد المهمين ولكن لاتتورط بأي جديد ولاتصدق العروض الواهية وانتبه لصحتك لاسيما التنفس قد تكتشف حساسية تعانيها وتراجع الطبيب، لكن بشكل عام الحركة لك.

الجدي:

اليوم أفضل ومع مرور الأيام تتصالح مع نفسك أكثر..تستعين بالأصدقاء وتستغني عن محاكم يوم فيه رحيل أو قدوم أو تحسم أمراً ما بصورة قاطعة.. ربما تصرف مالاً أو توقّع عقوداً.. لابأس نهارك اليوم مشغول بالأمور المالية أو أمر استشفائي وأدوية ومعالجات.

الدلو:

القمر في برج الأسد لذلك ترتبك قليلاً ويجب أن تتصرف بشكل سليم وتنتبه وتركز على الشراكة وإياك والتلاعب بعواطف الشريك كي لاتضع نفسك بموقف غير جيد وتجنب المشكلات وجرّب التوصل إلى حلول لانك اليوم تعتمد على الطرف الآخر.

الحوت:

تهتم بصحتك تتحدث الفترة عن تغيير كبير يطرأ على حياتك المنزلية.. لديك قدرة على الإقناع هائلة.. الوقت علاج لكل المشكلات.. تشعر أنك اليوم نصف راض .. جهود ضخمة تبذلها لذلك انتبه على صحتك وعملك.