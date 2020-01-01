العلماء الصينيون يطورون أقنعة ذكية تقتل الفيروسات من قطر 1 ميكرون

جهينة نيوز:

طورت كلية الميكانيك والهندسة الكهربائية في جامعة شيان للهندسة الكهربائية، قناعا ذكيا مضادا للفيروسات "إلكتروستاتيكي" مع "منقي هواء".

حول مزايا هذا القناع ومقارنته بقناع "N-95" المعتاد، تحدث لـ"سبوتنيك" أستاذ مشارك في هذا القناع، يدعى تونغ شيوفنغ، حيث قال: "من الصعب على الفيروسات البقاء على قيد الحياة في الهواء فقط، فهي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق الالتصاق بالجسيمات، لذلك، يحتاج الفيروس أولاً إلى التمسك بشيء ما، عادة ما يكون قطر هذه الجسيمات نحو 1 ميكرون".

وأضاف "إن ميزة القناع الذي طوره فريقنا مقارنة بقناع "N-95" هي قدرته على تصفية الجسيمات التي يبلغ قطرها أقل من 1 ميكرون، بعد امتصاص هذه الجسيمات، يستخدم القناع أشعة ومجالات عالية الجهد لقتل الفيروس، وإذا كنت تستخدم أقنعة تقليدية تقوم بتصفية أجسام قطرها 2,5 ميكرون، فلن تقوم بتنقية الجسيمات الأصغر من 1 ميكرون".

يذكر أنه في وقت سابق، عندما أغلقت المدارس في شيان بسبب الضباب الدخاني القوي، أنتج فريق تونغ شيوفنغ أقنعة للحماية من الجسيمات الصغيرة والغبار، وحتى ذلك الحين حصلوا على اعتراف في السوق.

وخلال تفشي وباء الفيروس التاجي، اتصلت إدارة الصحة في مقاطعة شيان بفريق تونغ شيوفنغ وسألت عما إذا كان يمكن استخدام أقنعتهم لمكافحة الفيروس، لذلك، قرر العلماء إنشاء أقنعة ذات وظيفة مضادة للفيروسات تستند إلى أقنعة إلكترونية للجيل الأول للحماية من الضباب الدخاني.

شيوفنغ: لقد قمنا بزيادة الطاقة الإشعاعية للأقنعة الأصلية حيث يبلغ الجهد العالي الذي تم إنشاؤه بواسطة أقنعة إلكترونية من الجيل الأول أكثر من 3000 فولت، والآن قمنا بزيادة هذا الجهد بمقدار 1000 فولت أخرى، عادة ما ينتج الأوزون تحت الجهد العالي، والرائحة منه مزعجة للغاية، لكن هذا القناع الإلكتروني يقوم بتصفية الأوزون، علاوة على ذلك، نحن نضمن أن الجهد العالي في القناع لن يضر الشخص، نراعي هذا بدقة.

وتشير التقديرات إلى أنه سيمر حوالي شهرين قبل إطلاق هذا القناع للبيع.

وأكمل تونغ شيوفينغ أنه "طلب التصديق على قناع مضاد للفيروسات وتم تقديمه بالفعل إلى الإدارات ذات الصلة وينتظر حاليا التحقق والموافقة، في الوقت نفسه جاري الاستعداد لإنتاج ضخم للأقنعة في وقت واحد مع هذه العملية".

وأضاف "بعد إجراء فحوصات صارمة من قبل الإدارات ذات الصلة، سيُسمح لنا بإنتاج هذا المنتج، وسنكون قادرين على تقديم هذا المنتج إلى السوق".

وتابع "نخطط لإطلاق نوعين من الأقنعة: أحدهما للأشخاص العاديين والآخر للعاملين الطبيين الذين يحاربون الوباء في المقدمة".

وختم "قمنا أيضًا بتحسين راحة القناع وقت الارتداء، واستخدمنا في وقت سابق شكل قناع تقليدي، والآن نقوم بتطويره في شكل غطاء واقٍ من السيليكون الشفاف، بشكل أساسي لجعله أكثر قابلية للحمل وصغرًا".

جدير بالذكر أن هذا المشروع ه تطوير مشترك بين جامعة "شيان" للإلكترونيات وشركة "يوبانغ" للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة، ويعتبر مدير المشروع هو الأستاذ المساعد تونغ شيوفينغ.

المصدر: سبوتنك