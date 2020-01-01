لبنان يشعر بالهزة الارضية التي ضربت الساحل السوري

جهينة نيوز:

شعر سكان بيروت وزغرتا و البترون و طرابلس وعكار في لبنان بهزة أرضية استمرت لعدة ثوان و ذلك بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

وافاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس (لبنان) التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية ان الهزة التي شعر بها المواطنون في مناطق عدة في لبنان حصلت في البحر الابيض المتوسط على الحدود بين تركيا وسوريا وهي بقوة 4،3 درجات على مقياس ريختر، ولا ارتدادات لها في لبنان.

و كانت هزة أرضية متوسطة بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر ضربت مساء اليوم الساحل السوري بعمق 20 كم وعلى بعد 65 كم من مدينة اللاذقية.

وقال المركز الوطني للزلازل في سورية أن الهزة حدثت عند الساعة 15ر21 بالتوقيت المحلي وشعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب.

وأضاف المركز: أنه تم تسجيل هزة ارتدادية جديدة بقوة 5ر2 درجة على مقياس ريختر وعمق 9 كم عند الساعة 26ر21 بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 48 كم من مدينة اللاذقية.ش