طائرة ميسي الخاصة تنجو من السقوط وتهبط اضطراريا في بروكسل

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية أن طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، الخاصة اضطرت للهبوط في مطار بروكسل بالعاصمة البلجيكية بسبب عطل أصابها.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الطائرة الخاصة التي يمتلكها ميسي، كانت في طريقها إلى تينيريفي في جزر الكناري بإسبانيا، وواجهت مشكلة في جهاز الهبوط، وكادت أن تسقط، مما اضطر قائدها للهبوط في مطار "زافينتيم" بالعاصمة البلجيكية "بروكسل".

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الواردة تكشف أن الطائرة أقلعت من سان كارلوس دي باريلوتشى في الأرجنتين إلى مطار في ريسيفى بالبرازيل، وهي رحلة استغرقت نحو 6 ساعات، ثم أقلعت من ريسيفي الليلة الماضية، وهبطت صباح اليوم الجمعة في بروكسل.

وأشارت التقارير إلى أنه لا يوجد حاليا أي معلومات عن هوية من كان على متن الطائرة سواء ليونيل ميسي نجم برشلونة أو أي من أفراد عائلته.

وعادت طائرة ميسي للطيران بعد معالجة مشكلة جهاز الهبوط، وبعد هبوط اضطراري لمدة ساعة ونصف، واتجهت نحو جزيرة تينيريفي، متفادية بذلك مصير طائرتي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية والأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي.