(بدون موضوع) في ظاهرة نادرة الحدوث .." القمر الوردي العملاق " يضيء سماء الأرض مساء 7 أبريل

الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 22:39 | منوعات, فلك وأبراج

(بدون موضوع) في ظاهرة نادرة الحدوث ..

جهينة نيوز:

قال علماء الفلك إن «قمراً وردياً عملاقاً» سيضيئ سماء الأرض مساء يوم 7 أبريل نيسان وأوضح العلماء أن هذه الظاهرة تحدث عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض، وهي ظاهرة نادرة الحدوث.

وسيكون هذا القمر العملاق أكبر من القمر العادي بنسبة تتراوح من 7 إلى 14 في المائة، كما أنه سيكون أكثر سطوعاً بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشار العلماء إلى أن هذا القمر الذي سيظهر لن يكون وردي اللون، بل أطلق عليه اسم «القمر الوردي» نسبة إلى الزهور الوردية اللون، التي تسمى الفلوكس البري، وهي أحد أنواع زهور الربيع التي تظهر في هذه الفترة من السنة بالعادة .

 


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