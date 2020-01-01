تركيا.. تسجيل 69 وفاة بفيروس كورونا و الاصابات تتخطى الـ 20 الف اصابة

جهينة نيوز:

قالت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، إنها سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الضحايا في البلاد إلى 425.

كما ارتفع عدد المصابين بواقع 2786 ليصل المجموع إلى 20921.

وذكرت الصحة التركية أن 16160 فحصا تم إجراؤها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا منذ بدء التفشي إلى 141716.

وأكدت الوزارة أن أكثر من 80% من المرضى الذين ماتوا في تركيا بسبب الفيروس التاجي كانوا أكبر من 60 عاما.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد تعتبر جائحة ووباء عالميا.

وحتى الآن، سجلت في العالم أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة، بما فيها 55 ألف وفاة وأكثر من 210 آلاف حالة شفاء.