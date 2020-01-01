الصحة العالمية: فيروس كورونا تسبب في موت شباب في بلدان مختلفة

الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 22:33 | منوعات, صحة

الصحة العالمية: فيروس كورونا تسبب في موت شباب في بلدان مختلفة

جهينة نيوز:

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن البيانات التي تم جمعها من الصين وإيطاليا وبلدان أخرى تظهر أن شبابا في الثلاثينات والأربعينات توفوا بفيروس كورونا.

وشدد كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، على ضرورة أن يجتنب الشباب التعرض للعدوى، مضيفا أنهم، وإن كانت فرصهم في النجاة أكبر، إلا أنهم قد يساهمون في نقل الفيروس.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، طالب الدول بتقديم مساعدات وحلول للأسر والعائلات المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في كلمة اليوم الجمعة "سنستخدم مبلغ التريليون دولار الذي لدينا لمساعدة الدول الأفقر والأكثر هشاشة لحمايتها قدر الإمكان من تداعيات كورونا".


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