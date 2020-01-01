"سون" أمام مشكلة الخدمة الإلزامية مجدداً

جهينة نيوز:

يواجه النجم الكوري الجنوبي ومهاجم نادي توتنهام هوتسبير الانكليزي "هيونغ مين سون" بعد عودته إلى بلاده مشكلة تخص أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث كان قد حصل على استثناء عندما حصلت بلاده على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، فكان الحصول على البطولة شرط لعدم التحاقه بالخدمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن سون يعمل الآن على التنسيق مع فريقه توتنهام بشأن احتمال الالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث ما زال بحاجة إلى إكمال الخدمة لمدة 4 أسابيع، خصوصا وأنه في بلاده، ولا يعرف موعد استئناف بطولة "البريميرليغ" والتي جرى تعليقها حتى 30 نيسان الجاري.

وكان توتنهام قد منح سون الإذن بالعودة إلى بلده، حتى يتعافى من كسر في الذراع أصيب به خلتل مباراة فريقه مع أستون فيلا في شباط الماضي.