المركز الوطني للرصد الزلزالي: هزة أرضية متوسطة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة السواحل السورية تبعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.

الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 21:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

المركز الوطني للرصد الزلزالي: هزة أرضية متوسطة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة السواحل السورية تبعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.

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