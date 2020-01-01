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المركز الوطني للرصد الزلزالي: هزة أرضية متوسطة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة السواحل السورية تبعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.
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المركز الوطني للرصد الزلزالي: هزة أرضية متوسطة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، قبالة السواحل السورية تبعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.
الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 21:48 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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