مسن في ال93 من عمره ينجو من كورونا

جهينة نيوز:

خرج مسن إسباني يبلغ من العمر 93 عام، من أحد مشافي إقليم كاتالونيا بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، وسط تصفيق حار من أطباء المستشفى بعد أن قضى المريض قرابة ال5 أيام في عزلة تامة، وذلك بحسب تقرير بثّته قناة "روسيا اليوم" مرفق بفيديو يظهر المريض ومجموعة من الأطباء حوله.

يأتي ذلك بعد أن صرّحت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 95 بالمائة من الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا في أوروبا تجاوزوا سن الستين.

وسجلت السلطات الإسبانية اليوم وفاة 932 شخصاً بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 10935، بالإضافة ل117710 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.