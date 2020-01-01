"تويتر" تطلق العنان لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

طرح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من الأدوات للحصول على معلومات موثوقة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأشار تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تويتر ركز على اختيار مصدر القصة منذ تفشي الفيروس، حتى لا ينشر أي أخبار غير موثوق فيها حول هذا الوباء، مشيراً إلى أن تويتر يكرّس من خلال الأدوات والخوارزميات الجديدة ضمان وصول الأشخاص دون انقطاع وفي الوقت الحقيقي إلى التحديثات ذات الصلة محلياً وعالمياً في سياق الظروف الحالية لفتشي فيروس كورونا

حيث قدّمت تويتر مجموعة نصائح تساعد في الحصول على معلومات موثوقة حول وباء كورونا، على النحو التالي:

- تفعيل خاصية الإشعارات من الحسابات الرسمية الموثقة مثل وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

- صفحة الأحداث ثنائية اللغة للحصول على أحدث الحقائق حول فيروس كورونا.

- استخدم علامات التصنيف حول التغريدات ذات الصلة مثل متابعة الهاشتاغات الأشهر حول كورونا مثلا.

- إن التغريد أو إعادة التغريد أو التفاعل ينبغي أن يكون "مسؤولا" مع مصدر المعلومات الموثوق فقط.

- متابعة الحسابات الصحفية الوطنية والإقليمية للإطلاع على المعلومات والأخبار المرتبطة بفيروس كورونا في سياق عالمي ووطني وإقليمي.

- الإبلاغ عن أي تغريدة تعتقد أنها تنشر شائعات حول فيروس كورونا.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت في الفترة الأخيرة أرضية خصبة تنتشر عليها ملايين الشائعات حول الفيروس الذي أصاب نحو مليون شخص من حول العالم، وقتل أكثر من ٥٤ ألف.