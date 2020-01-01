الصين تعلن الغد يوم حداد على ضحاياها

جهينة نيوز:

أعلن مجلس الدولة الصيني اليوم أنها ستقيم يوم غد السبت حداد وطني على الضحايا الذين سقطو خلال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم خلال هذا الحفل تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد وفي جميع مقار السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، فيما سيتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في أرجاء البلاد، حيث سيقف الصينيون في الساعة العاشرة صباحاً، في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث دقائق حداداً على الضحايا، فيما ستنطلق صفارات الإنذار للغارات الجوية وأبواق السيارات والقطارات والسفن تعبيرا عن الحزن والأسى.

وسجلت السلطات الصينية إلى حد الآن 81620 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتوفي 3322 شخصاً.