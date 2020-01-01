جامعة عراقية تنتج مادة تستخدم للكشف عن كورونا تمهيدا لإنتاجها محليا

جهينة نيوز:

أعلنت جامعة البصرة العراقية نجاحها في إنتاج مادة "الوسائط الناقلة" المستخدمة للكشف عن فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، ما يعني إمكانية إنتاج تلك المادة محليا.

وقال موقع "السومرية" إن العراق كان يستورد مادة الوسائط الناقلة بأسعار مرتفعة بالعملة الصعبة، ليتم إنتاجها في البصرة بدعم من منظمة الصحة العالمية

واستحدث الفريق البحثي في كلية الصيدلة بالاضافة إلى الوسائط الناقلة وفي غضون عشرة أيام منصة إلكترونية عملت على مساعدة دوائر صحة المحافظات في الكشف المبكر عن الفيروس.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عن بدء مرحلة "احتواء وانحسار" فيروس كورونا في البلاد.

وقال مدير دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، إن "مرحلة احتواء وانحسار فيروس كورونا بدأت في البلاد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، ارتفاع إجمالي ضحايا كورونا في العراق إلى 772 إصابة منها 54 وفاة و202 حالة تعافي.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شامل للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق، تمديد حظر التجوال في عموم البلاد حتى 11 من أبريل/نيسان الجاري.

المصدر: سبوتنك