هل بدأت إيران بالسيطرة على كورونا مع تراجع اعداد المصابين الجدد ..؟

جهينة نيوز:

آعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، انه تم تسجيل 2715 اصابة جديدة و134 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية و اما يوم امس تم تسجيل 2875 اصابة جديدة و124 حالة وفاة و يوم امس الاول تم تسجيل 2987 اصابة جديدة و138 حالة وفاة و اما اليوم الذي سبقه تم تسجيل 3111 اصابة جديدة و 117 حالة وفاة و ذلك بعد ان وصل معدل الاصابات الجديدة في كورونا الى 3400 اصابة لوحظ إنخفاض في اعداد المصابين الجدد و هو ما يؤشر الى بدأ السيطرة على الوباء في إيران.

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح له اليوم الجمعة: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 2715 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 53183 ألف اصابة مؤكدة.

ولفت جهانبور الى تعافي 17935 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضح ان 4035 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.

واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 134 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 3294 حالة وفاة.

و في وقت سابق قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي: "في ضوء تقوية عملية البحث عن المصابين فقد تمكنا من العثور على حالات جديدة اكثر من المصابين بفيروس "كوفيد-19"، وستتضح خلال الايام القادمة تاثيرات تحسن صحة هؤلاء الافراد وتحدث تحولا في وضع ايران على الصعيد العالمي".

واردف قائلا: على المواطنين ان يعلموا باننا الآن في مرحلة ادارة مرض "كوفيد-19" ومازالت امامنا مرحلة السيطرة على المرض واحتوائه، وبطبيعة الحال اصبحت حالات الاصابة الجديدة اقل من المتعافين في بعض المحافظات في ضوء الادارة الصحيحة للوباء.