بوتين لمجلس الأمن الروسي: يجب إبقاء إجراءات العزل الصحي حتى ايار لاحتواء فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن للبلاد، اليوم الجمعة، ضرورة إبقاء إجراءات العزل الصحي حتى شهر ايار مايو لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين، خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن المنعقد اليوم الخميس: "تم، بموجب مرسوم صادر عني، تمديد الإجراءات الاحترازية الخاصة مع مواصلة تدابير العزل الصحي حتى نهاية شهر نيسان أبريل. وهذا الأمر ضروري لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضاف الرئيس الروسي: "هذا هو ما يعتقده الخبراء، ونحن بالتأكيد نستمع وسنستمع إلى رأيهم. سننظم كل العمل انطلاقا من هذا الأمر، لضمان تنفيذ الأولوية الأساسية، التي تتمثل في رعاية حياة وصحة المواطنين الروس".

وسبق أن فرضت السلطات الروسية، منذ أواخر شهر اذار مارس الماضي، حزمة إجراءات خاصة بالعزل الصحي الذاتي والحد من تنقلات الناس في كثير من مناطق البلاد بدءا من العاصمة موسكو، وتنص هذه التدابير بالدرجة الأولى على منع خروج المواطنين من منازلهم إلا في بعض الحالات الاستثنائية للتقليل من احتمال انتشار الفيروس.

وحتى اليوم الجمعة سجلت في روسيا 4149 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بينها 34 حالة وفاة و281 شفاء، وتم رصد 2923 إصابة في موسكو، وبينها 20 حالة وفاة.

المصدر: RT