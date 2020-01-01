أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا

جهينة نيوز:

أعلنت أول وفاة في ليبيا جراء إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

وقال المركز الوطني في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" في وقت متأخر ليل الخميس، "تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع عينة أخذت من امرأة عقب وفاتها ويبلغ عمرها 85 عاما. وبعد إجراء اختبار كشف فيروس كورونا، تبين أن نتيجة العينة موجبة".

وأضاف المركز"هذه الحالة هي أول وفاة تسجل جراء فيروس كورونا المستجد".

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 11 مصابا، بعدما سجلت ليبيا أول إصابة في 24 آذار لمواطن ليبي عاد من السعودية.