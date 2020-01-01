الجيش الأمريكي يعلن عن إصابة كورونا جديدة في صفوفه

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة القوات الأمريكية اليوم الجمعة عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قواتها المتمركزة بقاعدة "أوسان" الجوية في كوريا الجنوبية، وأضافت أنها تجري تحقيق في كيفية حصول تلك الإصابة وعملية التطهير هناك.

لترتفع حصيلة الإصابات المرتبطة بالجيش الأمريكي إلى 16 حالة.

يذكر أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية كانت قد أعلنت يوم 25 آذار الماضي حالة الطوارئ، مما يعني ضمان سلطة القادة لإصدار توجيهات ذات صلة وضرورة الامتثال، حيث أنها تحافظ على مستوى خطورة عالية بجميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية وتطبق تدابير تحكم مختلفة لكبح انتشار الفيروس منذ شباط الماضي.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بالجيش الأمريكي إلى 16 حالة مؤكّدة تم الإعلان عنها رسمياً، مع وجود عدد كبير من الحالات التي يلم يُعلن عنها بعد على حاملة الطائات الأمريكي "روزفيلت".