كورونا يضرب مستوطنات الاحتلال بقوّة

جهينة نيوز:

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كامل على بلدة "بني براك" القريبة من تل أبيب والتي يقطنها يهود متشددين، حيث تعد من أكثر الأحياء السكنية تسجيلا للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة صحة العدو على إثر ذلك أن الوباء قد يكون أصاب 40 في المئة تقريباً من سكان البلدة البالغ عددهم 200 ألف نسمة، مضيفةً أن السلطات ستسمح لسكان البلدة بالخروج منها فقط في ظروف استثنائية، كما ستسمح فقط لبعض العاملين في قطاعات حيوية بالدخول إليها.

هذا ووصلت حصيلة المصابين بالكورونا وفق ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال إلى7030 حالة، بينهم 115 مريض بحالة صعبة، و100 جندي، و95 على أجهزة التنفس، و357 تماثلوا للشفاء التام.