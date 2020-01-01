دمشق.. السماح لبعض الفعاليات والمنشآت بالعمل ضمن أوقات محددة

جهينة نيوز:

أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي تعميماً لأصحاب الفعاليات التالية للعمل في المنشآت المرخصة أصولاً والمتواجدة ضمن المناطق التالية:

1- منطقة ابن عساكر الصناعية وذلك للصناعات التالية( الغذائية_البلاستيكية وأكياس النايلون_ خراطة المعادن وصيانة المحركات_ المطابع).

2-منطقة حوش بلاس الصناعية لإصلاح السيارات ومجمع القدم الصناعي وذلك للمهن التالية:

(إصلاح ميكانيك السيارات_ إصلاح كهرباء السيارات_ خراطة المحركات_ بيع القطع التبديلية).

3-منطقة الزبلطاني الصناعية وذلك للمهن التالية:

(صناعات نسيجية_ صناعة التريكو_ صناعة الجوارب_ خياطة الألبسة).

4- المطابع المرخصة أصولاً ضمن محافظة دمشق.

أوقات الدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة ظهراً اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر ، و على أصحاب هذه المحلات التقيد بالنظام العام وتنفيذ الإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة .