إلقاء القبض على تسعة أشخاص ومصادرة حبوب مخدرة وكيلوغرام من مادة الحشيش المخدر

جهينة نيوز:

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود منزل في محلة ( الشاغور ) بدمشق يستخدم مركزاً لترويج المخدرات، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية اليوم.

ومن خلال المراقبة السرية للأشخاص الذين يترددون إلى المنزل المذكور تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على تسعة أشخاص فيه أثناء قيامهم بتعاطي المواد المخدرة ، وصودر منهم كمية كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر ، و/ 220 / مائتان وعشرون حبة مخدرة من نوع (بيوغابلين)، و/49/ تسعة وأربعين حبة من نوع ( زولام) وميزان الكتروني يوجد عليه آثار لمادة الحشيش المخدر .

وبالتحقيق معهم اعترف اثنين منهم بحيازتهما وتعاطيهما المواد المخدرة وترويجها،واعترف الباقين بتعاطي مادة الحشيش المخدر وشرائها من المقبوض عليهما، وبتدقيق وضعهم تبين أن ثلاثة أشخاص منهم مطلوبين بجرم تخلف عن الخدمة العسكرية.

ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

المصدر: وزارة الداخلية