الخارجية الصينية: إصابات مؤكدة بكورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين

الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 11:55 | سياسة, عالمي

الخارجية الصينية: إصابات مؤكدة بكورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين

جهينة نيوز:

نصحت ​وزارة الخارجية الصينية​ الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن القدوم لبكين، مشيرة الى أن هناك إصابات مؤكدة ب​فيروس كورونا​ بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين.

وكان مسؤول صيني في مدينة ​ووهان​، حذر عبر وكالة "رويترز" من خطر عودة الوباء إلى المدينة، كاشفا أن "هذا الاحتمال ما يزال قائما"، داعيا الى "مواصلة الحفاظ على اجراءات ​الوقاية​والسيطرة".

هذا وأعلنت ​السلطات الصينية​ عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في عموم البلاد بلغت 81620. كما أعلنت تسجيل 4 ​وفيات​جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في عموم البلاد 3322.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا