الخارجية الصينية: إصابات مؤكدة بكورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين

جهينة نيوز:

نصحت ​وزارة الخارجية الصينية​ الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن القدوم لبكين، مشيرة الى أن هناك إصابات مؤكدة ب​فيروس كورونا​ بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين.

وكان مسؤول صيني في مدينة ​ووهان​، حذر عبر وكالة "رويترز" من خطر عودة الوباء إلى المدينة، كاشفا أن "هذا الاحتمال ما يزال قائما"، داعيا الى "مواصلة الحفاظ على اجراءات ​الوقاية​والسيطرة".

هذا وأعلنت ​السلطات الصينية​ عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في عموم البلاد بلغت 81620. كما أعلنت تسجيل 4 ​وفيات​جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في عموم البلاد 3322.