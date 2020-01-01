بريطانيا: ذروة تفشي كورونا في البلاد ستأتي أقرب مما كان متوقعا

جهينة نيوز:

أعلن ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، أن "ذروة تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد ستأتي أقرب قليلًا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة المقبلة".

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أوضح هانكوك أن "النماذج تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي".

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة من يوم 31 آذار، بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2,352"، موضحة أن "حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت 29,474 شخصا، أي بزيادة 4,324 إصابة في غضون 24 ساعة".