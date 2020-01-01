قاعدة عسكرية للعدو الاسرائيلي تتحول لمصنع كمامات طبية

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة "أ.ف.ب" أن "عمالا في قاعدة تل هشومير العسكرية للعدو الاسرائيلي قرب ​تل أبيب​ بدأوا بالعمل على صنع كمامات وأقنعة واقية، في إطار جهود إسرائيل لوقف انتشار ​فيروس كورونا​".

واشار الكولونيل هاغاي زامير الى إن "​الجيش​ في تل هشومير تكيف مع تحويل إنتاجه بسرعة لصنع آلاف الكمامات والأقنعة الواقية".

وأضاف زامير الذي يرأس ورشة العمل: "​المصنع​ يعمل على مدار ​الساعة​طوال العام لصنع قطع غيار لدبابات ​ميركافا​ ومعدات أخرى، لكن الجيش لم يتردد عندما جاء الطلب بإنتاج كمامات"، مشيرا الى أن "لدينا القدرات والإمكانات البشرية، لذا قمنا بتحول سريع".

من جهته، شدد الكولونيل، إيمانويل غيدج، المسؤول عن أعمال الهندسة العسكرية على أن "الأقنعة ستوزع على الجنود والمدنيين، وقال إن الجيش صنع أيضا رجلا آليا قادرا على تطهير مساحات كبيرة .

وأضاف: "الجيش يملك ميزة، وهي أن بإمكانه العمل في ظل الحالات الطارئة"، لافتا الى انه "بإمكان الجيش تقديم حلول خلال الحروب عندما يكون العدو مرئيا، وأيضا عندما لا تكون رؤية العدو ممكنة".

وتعتبر قاعدة هشومير هي مركز إنتاج دبابات "ميركافا" الإسرائيلية.