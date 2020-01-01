ايطاليا: افتتاح مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو لعلاج مرضى كورونا

الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 10:04 | منوعات, صحة

ايطاليا: افتتاح مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو لعلاج مرضى كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، افتتاح ​مستشفى​ميداني في مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا شمالي ​إيطاليا​، يساهم ​الجيش الروسي​في تجهيز.، لافتة إلى انه "من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين بالعمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد في المستشفى الميداني". يشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسي وإيطالي. وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، قد أعلنت أمس ان عدد ​وفيات​فيروس كورونا في البلاد، ارتفع بـ760 حالة إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727.


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