ايطاليا: افتتاح مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو لعلاج مرضى كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، افتتاح ​مستشفى​ميداني في مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا شمالي ​إيطاليا​، يساهم ​الجيش الروسي​في تجهيز.، لافتة إلى انه "من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين بالعمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد في المستشفى الميداني". يشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسي وإيطالي. وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، قد أعلنت أمس ان عدد ​وفيات​فيروس كورونا في البلاد، ارتفع بـ760 حالة إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727.