ايطاليا: افتتاح مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو لعلاج مرضى كورونا

جهينة نيوز:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، افتتاح مستشفىميداني في مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، يساهم الجيش الروسيفي تجهيز.، لافتة إلى انه "من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين بالعمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في المستشفى الميداني". يشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسي وإيطالي. وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، قد أعلنت أمس ان عدد وفياتفيروس كورونا في البلاد، ارتفع بـ760 حالة إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727.