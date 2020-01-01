ترودو: لم نصل بعد إلى مرحلة فرض أمر إلزامي بالبقاء في المنازل

الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 09:56 | سياسة, عالمي

ترودو: لم نصل بعد إلى مرحلة فرض أمر إلزامي بالبقاء في المنازل

جهينة نيوز:

رفض رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ إصدار أمر إلزامي للمواطنين بالبقاء في منازلهم في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه يعتمد على القيود التى وضعتها المقاطعات بدلا من إصدار أمر إلزامي وطني بالبقاء في المنزل.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، لفت ترودو إلى ان "الكثير من الكنديين ما زالوا يخرجون دون داع، ومن المحتمل أن ينشروا الفيروس ويعرضوا عمال الرعاية الصحية لخطر لا داعي له." وقال: "نحن لم نصل بعد إلى هذه مرحلة فرض أمر إلزامي بعد".

وأصاب الفيروس حتى الآن 11131 كنديا وتسبب في وفاة 161 شخصا في شتى أنحاء البلاد. وأبلغت أونتاريو أمس عن 16 حالة وفاة أخرى ليصل إجماليها إلى 53.


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