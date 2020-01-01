روسيا ستقدم مساعدات إنسانية لصربيا على خلفية تفشي كورونا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن روسيا ستقدم مساعداتإنسانية لصربيا على خلفية تفشي فيروس كورونا. وأوضح الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش لمناقشة أزمة تفشي الفيروس.، وانطلاقا من روح العلاقات الروسية الصربية التقليدية، جرى الاتفاق على تقديم مساعدة إنسانية لصربيا من أجل مكافحة انتشار العدوى، وستقدم وزارة الدفاع الروسية هذه المساعدة، بما في ذلك إرسال المتخصصين". وكانت وزارة الداخلية الصربية اقترحت على حكومةالبلاد التوجه إلى روسيا بطلب المساعدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا