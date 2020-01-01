كيان العدو .. إصابة 900 متشدد يهودي بفيروس كورونا بعد رفضهم اجراءات الوقاية

الجمعة, 3 نيسان 2020 الساعة 00:44 | مجتمع, أخبار المجتمع

كيان العدو .. إصابة 900 متشدد يهودي بفيروس كورونا بعد رفضهم اجراءات الوقاية

جهينة نيوز:

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، يوم الخميس، بأن 900 متشدد يهودي من منطقة "بني باراك" لليهود الحريديم في تل أبيب، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ويرفض المتشددون اليهود، الالتزام بإجراءات الحكومة الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، حيث تتكرر المناوشات بينهم وبين عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي استعانت بطائرات مروحية وهروات للسيطرة عليهم.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الحريديم يتجمهرون في الشوارع ويوجهون السعال عمدا تجاه عناصر الشرطة "استهزاء بأزمة كورونا".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني اليوم إلى 6211، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 31.


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