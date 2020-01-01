أبراج الجمعة 3 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 3-4: ينمتي للفرك والخوف من مشاعره الداخلية.. محط اهتمام من قبل والديه.. لايسمح للآخرين بالدخول بحياته الشخصية.. حضوره أو عدمه لايؤثر بمن يحيط به.. لا يظهر مشاعره ويحاول إخفائها ولديه حرية تفكير... يعيش بخوف دائم من العالم الخارجي ويشعر بوجود حواجز بينهما، يحب أن يكون لديه حصن حصين ولايحب العمل مع الآخرين ويرفض أن يكون في مقدمة خشبة المسرح في الحياة.

هذا العام قد تجد نفسك تتمتع بطاقة أكبر وظهورك في عمل جديد وفرصة حقيقية تتطلب جهداً طويل المدى.. وارتباط للبعض.. والبعض علاقات شخصية تهدد بالغموض والإثارة بسبب ورثة أو ضرائب احتمال للبعض ارتابط وتعطي وقت لتعززي النفاهم مع الآخرين.. الشهور السابع والخامس والتاسع والحادي عشر جيدة لك

الحمل:

نجاح بلقاءات ويحالفك الحظ بنشاط اجتماعي ويحالفك الحظ في العاطفة وترفيه وتغيير ديكور واهتمام بالأولاد واحتفال بإنجاز قام به أحد الأولاد لذلك لاتقلق من الركود بل وسّع دائرة علاقاتك الاجتماعية ورفّه عن نفسك لأن صوتك مسموع.

الثور:

نزاع مع أحد افراد العائلة وبالعمل قد يعرقل أحدهم خطواتك.. يوم مهم للعائلة قد تشتري أشياء للمنزل أو تهتم بأمور البيت من تصليحات وغيرها لذلك لاتلجأ للزيف بل اشتغل بإتقان ومحبة لأن نهارك فيه قلق وركود وبطء.. يمكنك تسريع الوتيرة إن لاحقت أمورك إذا حاولت تعويض التأخير والتأجيل.

الجوزاء:

تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات والأوضاع وتطرح افكاراً تثير الإعجاب.. يوم فيه جواب على أسئلة .. يوم فيه ود وناجح فلا تتردد بتلطيف الأجواء.. جلسات وفاق وتسلية وجيران وحركة وأخوة وأخوات.. اليوم كل الأضواء مسلطة على أدائك.

السرطان:

يوم فيه مفاجأت وحلول مادية وانفراج واسترداد دين وتنجز عملاً يولد أجواء أكثر رقة بالعموم كن مطمئنأً لسير عملياتك للاستفادة من هذا النهار.. يوم فيه استقرار مهني ووتيرة نشاطاتك قد تعاني موجات حزن وإحباط للبعض بسبب الصرف وللبعض هناك مكسب.

الأسد:

يوم تحقق فيه أحلامك وتكوّن صداقات وقوة تحمل وصمود لأن القمر في برجك وتصلح أخطاء ونهار في بر الأمان وتحوّل العقبات وتتداخل الأمور ببعضها وتعوّض عن الأجواء السابقة وربما تجد نفسك على مفرق طريق وتخرج من العزلة وتطوي صفحة الماضي.

العذراء:

لاتنفرد برأي خاص ولاتمل وانتبه من طيش ولاتغامر من دون حساب وانتبه من الارتجال في مشاريعك ويطلب منك اليوم الحكمة والهدوء.. لاتسبح عكس التيار ولاتوظف أموالك في مشاريع اليوم لأنّك تفتقد الحماية الفلكية ويجب أن تكون هادئاً هناك ركود يؤثر بشكل سلبي على استقرار علاقاتك لذلك كن حذراً.

الميزان:

الحيوية عالية وقد تقوم بعمل وتبزر تحت الأضواء. وربما مشروع يرى النور قريباً.. الناس حولك وتتحدى المعاكسات وصداقة جديدة تتحول إلى روابط أكثر.. نهار بنّاء وتضع نصب عينيك هدفاً جديداً تبدأ به مع أصدقاء وجلسات وفاق جيدة.

العقرب:

يوم تعب ربما تسبب لنفسك بعض المصاعب.. فكّر بنفسك والأنظار مسلطة عليك والطاقة تجلب عليك بعض المؤامرت.. انتبه على صحتك ربما أحد الوالدين أو الزوج وتميل للوحدة وتخيب آمالك.. يومك ناقص الحظوظ.

القوس:

يوم جيد حتّى تتوضح بعض الأمور وتكشف الأسرار ويعود عليك خبر بالأيام القادمة.. يوم أوراق وسفر ونجاح ينتظرك بسبب ثقتك بنفسك وسهولة سير الأمور وربّما تكون الظروف مناسب للحديث في المعتقدات والأمور الغيبية لذلك أوضاعك جيدة.

الجدي:

تحسن ملموس ولو كان بسيطاً بأمورك المالية المشتركة.. بلبلة ومصاريف، لكن هذا لايمنع من تقديم الطلبات والمساعدة والحب استجابة حين يناديك الآخر.. فترة رومانسية ناجحة.. وكان هناك أخطاء وهمية، لا تتفاجأ بخطأ ما وحاول أن تصالح فاليوم مناسب للمصالحة والتسوية.

الدلو:

بما أنّ القمر في برج الأسد انتبه من مشكلات لاسيما على صعيد الشراكة سواء في العاطفة أم العمل .. لاتتحدى واسترخ حتى تستطيع كشف الخطأ انتبه على صحتك ومن مخالفة قانونية ولاترتكب خطأ اليوم ..الخطأ ممنوع اليوم.. هناك صخب وبالمقابل هناك قلق وهمّ في هذه الفترة..

الحوت:

تقوم بحركة بنّاءة وربما تتعقد الأمور بسبب ضغط العمل وجرّب ملاحقة عملك بشكل شخصي ولامانع من تقديم بعض التنازلات وانتبه على صحتك وصحة المقربين اليوم لاتقدم على العاطفة وجرّب الابتعاد عن الشجار مع الأحبة... عميلة المفاوضات على أنواعها هي الأفضل.