كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف اليوم استعداد بلاده لتنظيم الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخية وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “إن الرئيس توكاييف أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استعداد كازاخستان لاستضافة اجتماع استانا القادم حول تسوية الأزمة في سورية”.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد ثلاثة عشر اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.