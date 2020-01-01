تخصيص رقمين لتلقي شكاوي سائقي السيارات الشاحنة التي تنقل المواد الأولية والاستهلاكية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية في سورية عن تخصيصها الرقمين /2211001/ و/2211002/ لتلقي شكاوى سائقي السيارات الشاحنة التي تقوم بنقل المواد الأولية والمنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والمواد الاستهلاكية في حال تعرضهم لأي طارئ أو مشكلة تحول دون القيام بعملهم ليصار إلى معالجتها بشكل فوري.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه إلى أنه تم تخصيص الرقمين انطلاقاً من حرص الوزارة على تسهيل حركة مرور السيارات الشاحنة الناقلة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية وإزالة أي عوائق يمكن أن تعترضها.