كورونا اليوم.. إصابات جديدة في فلسطين، والسبب مسلخ موبوء بالفيروس

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الفلسطينية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 4 من العاملين في مسلخ الدجاج الإسرائيلي الموبوء في منطقة "عطروت" بالقدس، بينما تعود الإصابة الخامسة لسيدة ثلاثينية انتقلت إليها العدوى من زوجها العامل في ذلك المسلخ.

ومن المقرر اليوم استلام 250 عامل من العاملين في المسلخ بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، ووزارتي العمل والصحة، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي في فنادق رام الله لأخذ عينات منهم للفحص.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 160 إصابة، منذ بدء انتشار الفيروس.