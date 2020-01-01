خارج الصين نسبة الوفاة بكورونا تتجاوز 5% عالمياً و وصلت الى 12% في بعض الدول

جهينة نيوز:

تجاوزت حصيلة حالات الشفاء من مرض كورونا في الصين نسبة 93.6% من مجمل الحالات المسجلة في حين أن نسبة الوفاة لم تتجاوز 4% من الحالات المصابة, و لكن الارقام التي تم تسجيلها في الصين التي نجحت في احتواء المرض لم تكن نفسها في باقي العالم بل وصلت نسبة الوفاة الى 12% من مجمل الاصابات في مناطق أخرى من العالم.

و بحسب متابعات جهينة نيوز على مستوى العالم بدون حصيلة الصين فإن نسبة حالات الشفاء و التي قدر عددها بـ 133791 من اجمالي الاصابات في العالم بدون الصين و الذي يبلغ 918588 بلغت فقط 21% من الحالات المسجلة بينما حصيلة الوفيات في العالم بدون الصين بلفت نسبتها 5.22%

في حين ارتفعت نسبة الوفاة نتيجة المرض في ايطاليا الى 12% من اجمالي الاصابات و اما حالات الشفاء في ايطاليا بلغت نسبتها حتى الآن 15% من مجمل الحالات المسجلة حتى الآن.

و في اسبانيا بلغت نسبة الشفاء معدل 24.25% من مجمل الحالات المسجلة و نسبة الوفيات بلغت 9% من مجمل الاصابات.

و يذكر أن الصين استعملت عدة طرق لعلاج مرض كورونا منها بلازما الدم التي اعتمدتها ايطاليا و الولايات المتحدة مؤخراً فضلاً عن الطب الشعبي الصيني و ادوية أخرى بينها مضاد فيروسي ياباني الصنع, و لأجل احتواء المرض قامت الصين بإنشاء 19 مشفى ميداني ضخم في المدن الرياضية و الصالات و شيدت خلال عشرة ايام مشفيين بقدرات هائلة و استعانت بالروبوتات و الطائرات المسيرة و كاميرات المراقبة المنتشرة و الذكاء الصناعي لاحتواء المرض فضلاً عن جيش من الاطباء و الممرضين بلغ قوامه أكثر من 8000 طبيب و ممرض تم نقلهم الى اقليم هوبي لاحتواء المرض.