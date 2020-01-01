أوّل وزير عربي تُقيله كورونا

جهينة نيوز:

قدم وزير الزراعة الأردني "ابراهيم الشحاحدة" اليوم الخميس استقالته من منصبه نتيجة وجود أخطاء إدارية في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات الأردنية، ترافقت مع أزمة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأفادت الوكالة أن استقالة الشحاحدة جاءت التزاماً منه بالمسؤولية السياسية والأدبية، كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" رفع الاستقالة إلى الملك عبد الله الثاني، الذي أعلن موافقته عليها وتكليف "صالح الخرابشة" وزيراً للزراعة.

وسجلت السلطات الأردنية إلى حد الآن 278 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 36 حالة شفاء تام، و5 وفيات.