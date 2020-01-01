"إسكوا" تدعو لإنشاء صندوق عربي مشترك

جهينة نيوز:

دعت المفوضية الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "إسكوا" في بيان لها صدر من بيروت، الحكومات العربية لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي، يدعم البلدان العربية الأقل نمواً والمعرّضة للخطر، ويوفّر الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس الكورونا المستجد.

وطالبت المنظمة بأن يكون عام 2020 عام السلام في المنطقة العربية، كما دعت لإعلان هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سلام عادل ودائم، مع ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة على بعض البلدان العربية، والامتناع عن فرض أي قيود على المواد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وحمتية سبل العيش.

هذا وتعاني العديد من الدول ومن بينها سوريا من حصار اقتصادي خانق، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على إمكانيات البلدان الصحية، في ظل مكافحة تفشي فيروس كورونا.