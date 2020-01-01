الصحة العالمية: الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في سورية خطيرة

جهينة نيوز:

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في سورية خطيرة لكونها تمثل قبلة لزيارة المراقد الدينية.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في سورية بالإنابة الدكتور نعمة سعيد عبد في حديث لبرنامج “نيوزميكر” على قناة روسيا اليوم إلى أنه تم حتى الآن تسجيل إصابات قليلة بينها حالتا وفاة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ في الأراضي السورية بشكل عام لكننا نقيم الوضع بأنه خطير نظراً لسببين الأول يتمثل بطبيعة الإصابات حيث رصدت كلها تقريباً لدى مواطنين عائدين من الخارج ما يعني أن عددها قد يكون أكبر.

ولفت سعيد عبد إلى أن السبب الثاني يكمن في أن سورية تتميز بخصوصية مهمة جداً كونها تحتضن مرقدين شريفين هما مقام السيدة زينب ومرقد السيدة رقية في دمشق وهما قبلة لعديد من الزوار من دول المنطقة التي ظهر فيها الوباء على نطاق واسع ولا سيما إيران والعراق ولبنان وباكستان.

وقال إن “دخول الفيروس إلى سورية وارد جداً وهذا الأمر حدث فعلاً” محذراً من أن “تأثيرات الوباء ستكون عالية نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعاني منها البلد منذ أكثر من تسع سنوات”.

وكان سعيد عبد أكد أمس أن واقع الإصابات بفيروس كورونا في سورية في بداية المنحنى التصاعدي وأن ارتفاع عدد الإصابات أو انخفاضه يعتمد على صرامة التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للفيروس.

وأعرب سعيد عبد عن تفاؤله بقدرة سورية على الاستجابة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره رغم صعوبة الظروف التي تمر بها بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل باتجاه رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية التي تؤثر في القطاع الصحي وتنادي بقوة من أجل ذلك.

وخصصت وزارة الداخلية أمس الرقم المجاني 193 على الهاتف الثابت و193-011 على الجوال لتلقى البلاغات على مدار الساعة من المحافظات كافة عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية وقال مدير مكتب العلاقات العامة بالوزارة الرائد ياسين سرحان أن الهدف من ذلك هو ضبط الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية وإخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.