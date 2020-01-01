إيطاليا تعلن عن تسجيل أول حالات الشفاء من كورونا عبر علاج استعملته الصين

جهينة نيوز:

كشفت مصادر صحية إيطالية عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.

و كانت الصين اول دولة استعملت بلازما دم المتعافين لعلاج المصابين بالفيروس و ذكر طبيب صيني لوكالة رويترز في 18 من شهر شباط الماضي أن أطباء في شنغهاي يستخدمون بلازما مستخلصة من دماء بعض الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد لعلاج آخرين لا يزالون يصارعون العدوى مشيرا إلى أن بعض النتائج الأولية مشجعة.

و وفق وكالة شينخوا الصينية فقد أجرت الصين تجاربها بالعلاج ببلازما الدم على 245 مريضا تلقوا العلاج بالبلازما من المرضى المتعافين و تحسنت 91 حالة منهم، وتم السيطرة على الأعراض.

هذا و وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في إيطاليا.

وأوضحت أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

و في اذار الماضي اعلنت إدارة الدواء والأغذية الأمريكية الموافقة على اجازة استخدام بلازما الدم من المتعافين على بعض الحالات الخطرة والحالات المهددة بالبقاء على الحياة و ذلك لعلاج فيروس كورونا.

المصدر: وكالات