روسيا تنفي وجود اتصال بين "بوتن" و"بن سلمان"

جهينة نيوز:

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" ما صرح به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن وجود اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" حول أسعار النفط.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم: في رد على سؤال عن إجراء هذا الاتصال الهاتفي: <لا، لم يحدث ذلك>.

وكان الكرملين قد قال في وقت سابق من اليوم إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أي اتفاقات محددة أو مجردة، بخلاف صيغة اتفاق" أوبك+" لكبح الإمدادات الذي انتهى أجله في نهاية الشهر الماضي.