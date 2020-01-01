تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية

جهينة نيوز:

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة في سورية عن تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الاجمالي للحالات المصابة بالفيروس 16 حالة بينهم حالتي وفاة.

و يذكر ان وزارة الصحة اعلنت يوم امس عن عزل بلدة منين بسبب عدم التزام مخالطين لحالة كورونا بالحجر المنزلي و تم وضع البلدة تحت اشراف وزارة الصحة و في بلدة السيدة زينب قررت مديرية صحة ريف دمشق عزل مبنى سكني للاشتباه بوجود حالة كورونا تم ارسال عيناتها الى المختبر للتحليل و عزل المبنى الى ان تصدر نتائج التحليل.

و في سياق متصل قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا بحظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر وأصدرت وزارة الداخلية تعميما حول تنفيذ هذا الحظر